وظائف بالسعودية برواتب تصل لـ 100 ألف جنيه - الشروط والأوراق المطلوبة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، فتح باب التقديم على 21 وظيفة في مجالات "التسويق والمبيعات والشيفات"، للعمل في مؤسسة ولاء الشيف للإنتاج الفني بالمملكة العربية السعودية، وذلك بواقع 7 وظائف لكل مجال من هذه المجالات الثلاثة.

موعد التقديم على وظائف السعودية

ووفق بيان "العمل"، فإنه بدأ التقديم على وظائف السعودية بدءًا من الثلاثاء الماضي الموافق 11 نوفمبر 2024 ويستمر لمدة 10 أيام حيث ينتهي الجمعة القادمة الموافق 22 نوفمبر 2024، ويكون التقديم من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الثالثة مساءً.

رواتب فرص عمل السعودية والأوراق المطلوبة

وتتراوح رواتب وظائف السعودية ما بين 3000 إلى 8000 ريال، أي ما بين 39 ألف جنيه إلى 100 جنيه شهريًا وفق الوظيفة والراتب المفق عليه، ويتم التقديم على وظائف السعودية في الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم "3 شارع يوسف عباس ـ مدينة نصر ـ القاهرة ".

وجاءت الاأراق المطلوبة للتقديم على فرص عمل السعودية، كما يلي:

- صورة جواز سفر ساري.

- صورة المؤهل.

- السيرة الذاتية.

- الخبرة.

وقالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن الإدارة جاهزة لاستقبال المتقدمين خلال الفترة المحددة وأوضحت أن الشروط المطلوبة أثناء التقديم على هذه الوظائف الجديدة بالنسبة لوظيفتي "التسويق والمبيعات "، أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي مناسب مع وجود خبرة سابقة في مجال الدعاية والإعلان.

وأضافت "أحمد"، أن الشروط المطلوبة للتقديم على وظيفة "الشيفات"، هي مؤهل عالي مناسب ويفضل في مجال السياحة والفنادق، والموهبة في تقديم المحتوى الإعلامي.

مزايا وظائف السعودية

وجاءت مزايا وظائف السعودية، كما يلي:

- عقود عمل سنوية.

- تذكرة طيران ذهاب وعودة بعد السنة الأولى في حالة التجديد.

- وجود سكن ملائم.

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