في عيد الطفولة.. برنامج "نور" يشارك أطفال الحروب معاناتهم وآلامهم عبر قناة الناس

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت مجلة "نور" للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إذاعة حلقة اليوم من برنامج "نور" على قناة الناس عن أطفال الحروب وآلامهم.

وأوضحت في بيان لها، أنه في شهر الطفولة وعيدها تبعث حلقة اليوم برنامج نور على قناة الناس في الثانية ظهرًا برسالة لكل أطفال الحروب والمعاناة بعنوان "نحن معكم.. نحن مع السلام.. مع عودة الحق.. وأنتم في القلب"..

وأشارت إلى أن كاميرا البرنامج تذهب إلى الأطفال في عيدهم تحلم معهم وتسمع لهم عن المستقبل الأفضل بإذن الله، وتسجل بريق الأمل في عيون الأطفال، وتطرح فقرة "من أنا" فزورة جديدة وتنتظر الحل من الأصدقاء خلال الأسبوع.

وقدمت نور وزهرة أبطال البرنامج، التهنئة لكل لأصحاب الإجابات الصحيحة عن الأسبوع الماضي وعرض صورهم،

ومن الفقرات الهامة في الحلقة فقرة حقوق الطفل وما تنص عليه إتفاقية حقوق الطفل التي أصدرتها الأمم المتحدة، وفي الفقرة رسالة إلى العالم أجمع بحماية الطفل ومنحه الأمان والسلام.. مهم جدًا أن نعرف حقوقنا".

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