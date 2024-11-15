خصومات تصل لـ 25%.. وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان سوق اليوم الواحد بمدينة نصر

القاهرة - أ ش أ

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الجمعة، لسوق اليوم الواحد بمدينة نصر، لطرح جميع السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية، بجانب اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه بخصومات تصل إلي 25%.

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك جهودًا لإنشاء سوق اليوم الواحد ضمن تحركات الدولة للسيطرة على الأسعار.

وأوضح وزير التموين أن سوق اليوم الواحد بمدينة نصر يتم بالتعاون مع محافظة القاهرة وتحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتعاون مع أكثر من 50 شركة من القطاعين العام والخاص ، ويتم طرح جميع أنواع السلع الغذائية ويتم تعميم تجربة السواق الواحد علي مستوي الجمهورية.

وأشار فاروق إلى أن مثل هذه الأسواق والمنافذ ستوفر السلع للمواطنين مباشرة من المنتجين دون المرور على الحلقات الوسيطة التي تبالغ في الأسعار، مشددا علي ضرورة زيادة جهود القضاء على الحلقات الوسيطة، بما يسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

كما وجه وزير التموين بأهمية التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب المنافذ المتحركة، للوصول بالسلع للمواطنين في مختلف مناطق الجمهورية.

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