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بعد قليل.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد التقوى بالجيزة

11:05 ص الجمعة 15 نوفمبر 2024

شعائر صلاة الجمعة - أرشيفية

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التلفزيون والإذاعة المصرية، بعد قليل، شعائر صلاة الجمعة من مسجد التقوى بقرية أبو رواش بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة.

عمر هاشم يلقي خطبة الجمعة

ومن المقرر، أن يلقي الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، خطبة الجمعة، ويتلو القرآن القارئ الشيخ محمود الخشت قارئ السورة بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة.

موضوع خطبة الجمعة

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة اليوم الجمعة هو "المالُ العَامُّ وَحُرْمةُ التَّعَدِّي عَلَيْهِ"، وأكدت أن الهدف المراد توصيله إلى جمهور المسجد من خلال هذه الخطبة هو توعية جمهور المسجد أن المال العام منفعة عامة للجميع، وبيان حرمة التعدي عليه بأي صورة من الصور.

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شعائر صلاة الجمعة خطبة الجمعة الدكتور أحمد عمر هاشم هيئة كبار العلماء الشيخ محمود الخشت مسجد التقوى وزارة الأوقاف
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