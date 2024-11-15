برودة و3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. طقس الـ48 ساعة المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة

وذكرت "الأرصاد"، بحسب بيانها، أن طقس الـ48 ساعة المقبلة يشهد نشاطًا للرياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وقالت "الهيئة"، إنه يسود الـ48 ساعة المقبلة، طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس الـ48 ساعة المقبلة يشهد أمطار متوسطة، على مناطق من مطروح، تمتد خفيفة إلى مناطق من الإسكندرية، على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة تشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة العظمى خلال الـ48 ساعة المقبلة

وتكون درجات الحرارة العظمى اليوم الجمعة، كما يلي،

- القاهرة والوجه البحري: 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 27 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 31 درجة مئوية.

درجات الحرارة العظمى غدًا السبت، كما يلي،

- القاهرة والوجه البحري: 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 26 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 30 درجة مئوية.

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