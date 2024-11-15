إعلان

وزير الري يبحث مع مسئول بمؤسسة "DHI" التعاون للتعامل مع تحديات ندرة المياه

10:51 ص الجمعة 15 نوفمبر 2024

وزير الري يبحث مع مسئول بمؤسسة DHI التعاون للتعامل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - أ ش أ

بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم؛ مع أندريا كروست نائب رئيس مؤسسة DHI لقسم الشئون البحرية والساحلية في جنوب أوروبا، وهي مؤسسة استشارية دولية تابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومتخصصة في الاستشارات الرقمية وتطوير التكنولوجيا والحلول البيئية ومقرها الرئيسي الدنمارك، التعاون بين الوزارة والمؤسسة في مجال تحقيق الإدارة الفعالة للموارد المائية للتعامل مع تحديات ندرة المياه وتغير المناخ.

يأتي هذا الاجتماع في ضوء نتائج اللقاء السابق انعقاده بين الدكتور سويلم وميتي فستيرجارد الرئيسة التنفيذية للمؤسسة، خلال فعاليات الأسبوع العالمي للمياه في ستوكهولم.

كما تم استعراض موقف الدراسة التي تقوم بها المؤسسة ضمن خطة مشروع الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية الجاري تنفيذها من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP التابع لصندوق المناخ الأخضر GCF.

وتم التوافق على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة العامة للتنمية السياحية ومؤسسة DHI في مجال الابتكارات المعنية بأعمال الحماية الشاطئية بالساحل الشمالي، ودعم جهود تحقيق الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وبناء قدرات المتخصصين في مجال التكيف مع المناخ من خلال الاستفادة من قدرات مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري التابع للوزارة.

هذا المحتوى من

Asha
وزير الموارد المائية الدكتور هاني سويلم أوروبا برنامج الأمم المتحدة للبيئة الدنمارك تغير المناخ تحديات ندرة المياه
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
برودة و3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. طقس الـ48 ساعة المقبلة

إعلان

إعلان

"اشتباكات ورفض جماهيري".. ماذا حدث في مباراة فرنسا وإسرائيل في دوري الأمم الأوروبية؟
برودة و3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. طقس الـ48 ساعة المقبلة