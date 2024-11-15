نشرة التوك شو| انخفاض جديد فى أسعار الأرز

تناولت برامج التوك شو، مساء الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

اتحاد الصناعات يكشف أسباب الانخفاض الملحوظ في أسعار الأرز

كشف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أسباب الانخفاض الملحوظ في أسعار الأرز بأنواعه المختلفة بنسبة تتراوح بين 15% و20%.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر "mbc مصر"، أرجع شحاتة هذا الانخفاض إلى وفرة المعروض من الأرز في الأسواق، نتيجة زيادة الإنتاج وتوافر فائض من الموسم السابق.

محام بالنقض: قانون الإيجار القديم ظلم المُلاك

قال وائل نجم المحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا حقق العدالة الاجتماعية بين جميع أطراف النزاع بحيث يحقق الرضا للمالك المستثمر والأمن الأمان للمستأجر وبالتالي الحكم الجديد حقق الموائمة بين الطرفين.

وأضاف وائل نجم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر"، على قناة الحدث اليوم، الكرة الآن أصبحت في ملعب مجلس النواب في إطار الدور التشريعي ويتم نقاشه بشكل أوسع من المتخصصين وأساتذة الجامعات، بالإضافة إلى العرض على اللجان المختصة داخل مجلس النواب، وبالتالي أصبح لدينا فرصة مستقبلية لتصحيح الأوضاع، مضيفا: "المالك مظلوم ولابد من إنصافه".

أميرة بدر تعلق على واقعة طبيبة كفر الدوار: ليست المرة الأولى

علقت الإعلامية أميرة بدر على واقعة الطبيبة وسام شعيب، التي أثارت جدلًا واسعًا بعد ظهورها في بث مباشر على فيسبوك تتحدث عن "حمل السفاح".

خلال برنامجها "خلاصة الكلام"، أكدت أميرة بدر أن الطبيبة تحدثت بشكل غير لائق عن النساء والفتيات، مما أدى إلى استياء الكثيرين.

محامي فرد الأمن يكشف تفاصيل الصلح مع إمام عاشور

كشف علي فايز، محامي فرد الأمن عبدالله مصطفى، عن التوصل إلى اتفاق صلح مع لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم إمام عاشور، في واقعة الاعتداء التي وقعت في أحد المولات الشهيرة في منطقة الشيخ زايد.

وخلال مداخلة مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "خلاصة الكلام"، أوضح فايز أن الصلح تم بشكل رضائي، حيث تم توقيع عقود الصلح مع اللاعب يوم أمس، مؤكدًا أنه تم الحصول على الحق الأدبي ورد الاعتبار، مشيرًا إلى أن الجانبين تبادلا الاعتذار بشكل جميل.

أميرة بدر تعلق على "سيدة التحاليل الوهمية" بكفر الشيخ: "الترند جنن الناس"

علّقت الإعلامية أميرة بدر، على واقعة سيدة تعمل في مجال التحاليل الطبية ألقي القبض عليها بعد نشرها فيديو على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تشكك في إثبات النسب من خلال إجراء تحاليل DNA، حيث أكدت أن السيدة التي قامت بإجراء هذه التحاليل ليست طبيبة مختصة.

خلال برنامجها "خلاصة الكلام"، ذكرت أميرة بدر أن هذه السيدة، التي تدعي أنها تجري تحاليل الدي إن إيه، تخصصها في الأساس هو العلوم الزراعية، حيث تحمل بكالوريوس في هذا المجال.

شريف مدكور يكشف آخر تطورات حالته الصحية

طمأن الإعلامي شريف مدكور، جمهوره على صحته، بعد إجرائه عملية جراحية، لإزالة مياه بيضاء على عينيه.

وكتب "مدكور" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا صحتي زي الفل الحمد لله فقط عملت عملية بسيطة في عيني".

أخصائي تغذية يحذر: شرب الشاي باللبن يضر بصحتك!

حذر الدكتور محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، من بعض "المكسات" أو المكونات التي نتناولها بشكل يومي دون وعي بآثارها على صحتنا، مشيرًا إلى أن بعضها قد يؤدي إلى زيادة الوزن أو مشاكل صحية أخرى إذا لم يتم تناولها بحذر واعتدال.

خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أوضح الدكتور عفيفي أن شرب الشاي باللبن، وهو مشروب مفضل لدى الكثيرين، قد يقلل من فوائد كل منهما، وذلك لأن مادة التانين الموجودة في الشاي تمنع الجسم من امتصاص الكالسيوم الموجود في اللبن.

حلمي النمنم: ظهور حالات ثقافية في بلدان مجاورة لا تمثل انتقاص للدور المصري

أكد حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن البعض يرى أن ظهور حالات ثقافية في بلدان عربية مجاورة انتقاص للدور المصري، ولكن اعتبرها أنها أثر من أثار الدور المصري واضافة للثقافة العربية.

وقال "النمنم"، خلال لقاءه في برنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن المجتمع المصري منذ عدة عقود تسيطر عليه الطبقة المتوسطة وتلك الطبقة تسيطر عليه طابع المحافظة ومن الواضح أن هناك حجم تخوف اجتماعي كبير ولم نتخلص منه.