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خبير يكشف مفاجأة بشأن المياه المسربة من سد النهضة

03:01 ص الجمعة 15 نوفمبر 2024

الدكتور عباس شراقي

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كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن نسبة المياه المسربة من مخزون سد النهضة إلى باطن الأرض خاصة بعد انتهاء الملء الخامس للسد ووصول كمية المياه المخزنة إلى 64 مليار متر مكعب.

وقال "شراقي"، لمصراوي، إن نسبة المياه المسربة من مخزون سد النهضة وصلت لـ20 مليار متر مكعب، موضحًا أنهم تسربوا بين الفوالق الأرضية لقاع السد على مدار السنوات الأخيرة وبشكل متصل خاصة في فترات موسم الأمطار.

وأوضح أن المياه المسربة بين الفوالق من شأنها أن تتسبب في تحريك الصخور الأرضية بباطن الأرض وأحداث زلزالًا، مشيرًا إلى أن الزلازل الأخيرة التي شهدتها منطقة الأخدود الإفريقي تعد نتيجة للمياه التي تسربت خلال الفترة الماضية.

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الدكتور عباس شراقي سد النهضة مخزون سد النهضة موسم الأمطار الزلازل منطقة الأخدود الإفريقي المياه المسربة من سد النهضة
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