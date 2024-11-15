خبير يكشف مفاجأة بشأن المياه المسربة من سد النهضة

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن نسبة المياه المسربة من مخزون سد النهضة إلى باطن الأرض خاصة بعد انتهاء الملء الخامس للسد ووصول كمية المياه المخزنة إلى 64 مليار متر مكعب.

وقال "شراقي"، لمصراوي، إن نسبة المياه المسربة من مخزون سد النهضة وصلت لـ20 مليار متر مكعب، موضحًا أنهم تسربوا بين الفوالق الأرضية لقاع السد على مدار السنوات الأخيرة وبشكل متصل خاصة في فترات موسم الأمطار.

وأوضح أن المياه المسربة بين الفوالق من شأنها أن تتسبب في تحريك الصخور الأرضية بباطن الأرض وأحداث زلزالًا، مشيرًا إلى أن الزلازل الأخيرة التي شهدتها منطقة الأخدود الإفريقي تعد نتيجة للمياه التي تسربت خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضا:

بعد الزلازل الأخيرة.. هل ستتعرض منطقة سد النهضة لانفجار بركاني؟ خبير يفجر مفاجأة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14-11-2024

الحج 2025.. ما هو أقل سن لسفر السيدات دون محرم؟