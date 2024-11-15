علاجه أصبح في المتناول.. عميد طب قصر العيني يناقش مرض السكتة الدماغية

كتب- عمر صبري:

قال الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، ورئيس شعبة السكتة الدماغية، للجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب، إن المؤتمر العلمي للسكتة الدماغية 2024 حدثاً عالمياً مخصصًًا لتعزيز العلاج والوقاية من السكتة الدماغية حيث يجمع المؤتمر نخبة من الخبراء والباحثين من مختلف أنحاء العالم ليشكل منصة حيوية لتبادل أحدث العلاجات المبتكرة وأفضل الممارسات في مجال علاج السكتة الدماغية، وذلك من خلال (5) ورش عمل،(15)جلسة علمية، حيث يستكشف المشاركون أحدث التطورات للحد من العبء العالمي للسكتة الدماغية وتحسين نتائج المرضى.

وأوضح صلاح، خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد بالقاهرة، أن سبع سنين من الاستدامة والعمل الدؤوب في التدريب الطبي والبحث العلمى في مجال السكتة الدماغية وتطوير الخدمات الصحية والمنظومات والوحدات الصحية للوصول إلى الارتقاء إلى أعلى معايير الجودة التى تقدمها شعبة السكتة الدماغية من خلال الجامعات المصريةوقد عملت الشعبة، بالتعاون مع العديد من الجامعات، عملًا متكاملاً ملتزمًا، حيث ساهمت كل كلية بمساهمة فعالة في تحقيق أهداف الشعبة.

100 وحدة سكتة دماغية

وأضاف أننا وصلنا إلى ١٠٠ وحدة سكتة دماغية بمجهودات من السادة الاساتذه بالجامعات المصريه وما كان لنا أن نستمر في العطاء فى تقديم خدمات علاجية متميزة والاستدامة والتطوير المستمر وإذ نرجو أن نصل إلى وحدات تغطى كل مواطن مصرى يعاني من هذا المرض الذى يصيب مواطن كل ٤٠ ثانية ويترك آثارًا عميقة على حياة المصابين وعائلاتهم، ومن هذا المنطلق فإن هذا المؤتمر يأتي ليشكل منصة حيوية لتسليط الضوء على أهمية البحث العلمي في هذا المجال، وتطوير بروتوكولات علاجية جديدة، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضي.

علاج في المتناول

وأكد عميد كلية طب قصر العيني أن هذا المرض أصبح له علاج في المتناول، ولكن التوعية الكافية به تبقى ضرورية، ونحن على ثقة بأن هذا المؤتمر سيساهم في تسريع وتيرة البحث العلمي وتطوير علاجات أكثر فاعلية، إلى جانب تعزيز الوعي العام بهذا المرض.

وقالت الدكتورة رشا حسن رئيس المؤتمر، إن هذا المؤتمر سيناقش أحدث المستجدات في علاج أمراض السكتة الدماغية وأحدث العلاجات لهذا المرض وذلك من خلال 5 ورش عمل لتدريب شباب الأطباء والتمريض وأكثر من 15 جلسة علمية وذلك من خلال حضور نخبة من الأساتذة الأطباء المصريين والعرب والاجانب الذين يعملون في مجال السكتة الدماغية وهذا يمثل حضورا متميزاً لتبادل أحدث العلاجات الحديثة في مجال السكتة الدماغية والاطلاع على ماهو جديد لما يضمن الحفاظ علي حياة المرضي وذلك لرفع مستوى الرعاية الصحية وتقليل نسبة الوفيات من هذا المرض.

5 ورش عمل و15 جلسة علمية

فيما قال الدكتور أحمد عبد العليم أستاذ المخ والأعصاب سكرتير المؤتمر، إن هذا المؤتمر الدولي السابع للسكتة الدماغية فرصة للاطلاع علي أحدث الأبحاث العلمية والأساليب العلاجية المبتكرة لرعاية مرضي السكتة الدماغية وتحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز فرص التعافي وسوف يعرض المؤتمر التطوير والتدريب القائم المستمر من خلال 5 ورش عمل 15 جلسة علمية وذلك بمشاركة العديد من الأساتذة الأطباء المصريين والعرب والأجانب الي جانب لفيف من رؤساء أقسام المخ والأعصاب من الجامعات الأخرى.

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