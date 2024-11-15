حلمي النمنم: ظهور حالات ثقافية في بلدان مجاورة لا تمثل انتقاص للدور المصري

كتب- حسن مرسي:

أكد حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن البعض يرى أن ظهور حالات ثقافية في بلدان عربية مجاورة انتقاص للدور المصري، ولكن اعتبرها أنها أثر من أثار الدور المصري واضافة للثقافة العربية.

وقال "النمنم"، خلال لقاءه في برنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن المجتمع المصري منذ عدة عقود تسيطر عليه الطبقة المتوسطة وتلك الطبقة تسيطر عليه طابع المحافظة ومن الواضح أن هناك حجم تخوف اجتماعي كبير ولم نتخلص منه.

وتابع وزير الثقافة الأسبق، أن دعوة تجديد الخطاب الديني نجحت إلى حد كبير والدليل على ذلك أوقفت التيارات المتشددة.

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