"نوة المكنسة" تضرب المحافظات الساحلية خلال ساعات.. والأرصاد تُحذر

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تفصلنا ساعات عن موعد أول نوة في مصر والتي تعرف بـ"نوة المكنسة"، حيث يتأهب سكان الإسكندرية والمحافظات الساحلية لاستقبالها خلال ساعات، وتعد أولى النوات الشتوية لعام 2024، وتستمر لمدة 4 أيام.

وتُعد نوة المكنسة، إحدى النوات الأكثر قوة حيث تتميز بأمطار غزيرة شديدة يصاحبها نشاط ملحوظ في حركة الرياح، واضطراب الأمواج، وتتأثر بها عدة محافظات ساحلية، أبرزها الإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، وبورسعيد، ودمياط، ولكن تتفاوت درجة التأثر بها من محافظة لأخرى.

سبب تسمية "نوة المكنسة"

سميت نوة المكنسة بهذا الاسم، لأن الصيادين أطلقوا عليها "المكنسة"، بسبب ما وصفوه بأنها تكنس البحر من التغيرات الشديدة، وذلك بسبب شدة الرياح الباردة التي تهب، وهى رياح شمالية غربية، تتسبب في تيارات بحرية شديدة يشهدها البحر أثناء النوة.

نوة المكنسة أولى النوات الشتوية، وتبدأ عادة في 16 نوفمبر من كل عام، وتستمر لحوالي 4 أيام، وهي نوة شمالية غربية شديدة الأمطار، وسُميت بنوة "المكنسة" لأنها تكنس الجو من الغيوم وتعيد ترتيب الحالة الجوية بعد اضطرابات الخريف، وفقا لما جاء في موقع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

أهم المعلومات عن نوة المكنسة

تعد نوة المكنسة من أقوى النوات وأشدها، وتتسم بعدة سمات جوية رئيسية تشمل:

1- تهب الرياح الشديدة التي قد تصل سرعتها إلى أكثر من 30 كم/ساعة، مما يؤدي إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية وتتسبب في تعطل حركة السفن.

2- تتساقط الأمطار بشكل مكثف، وقد تؤدي إلى حدوث سيول في بعض المناطق الساحلية.

3- الارتفاع المفاجئ في أمواج البحر نتيجة الرياح القوية، مما يشكل خطرًا على السفن الصغيرة والمتوسطة.

4- تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ أثناء النوة، مما يؤدي إلى شعور بالبرودة في المناطق الساحلية.