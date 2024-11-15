أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الجمعة وحتى الأربعاء 20 نوفمبر 2024 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة أن تشهد البلاد اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر معتدل نهارًا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بالإضافة إلى شبور مائية على الطرق الزراعية والمناطق القريبة منها خلال فترات الصباح الباكر نشاط لحركة الرياح على فترات متقطعة.

وتوقعت الأرصاد، ان تشهد البلاد يوم السبت 16 نوفمبر شبور مائية على الطرق الزراعية والمناطق القريبة منها خلال فترات الصباح الباكر وأمطار خفيفة على مناطق من مطروح تمتد خيفة إلى مناطق من الإسكندرية وعلى فترات متقطعة ونشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء وعلى فترات متقطعة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بدأ من الأحد 17 نوفمبر وحتى الأربعاء 20 نوفمبر أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وعلى فترات متقطعة ونشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء.

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