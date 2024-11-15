احتياجات السوق وحجم المواد.. كامل الوزير يكشف أسس بناء الاستراتيجية الوطنية للصناعة

كتب- محمد أبو بكر:

استعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، نتائج المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في مجال وضع الاستراتيجيات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي.

وقال كامل الوزير، خلال مؤتمر صحفي الخميس، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنه تم بناء الاستراتيجية الوطنية للصناعة على أسس واقعية، وهي:

- احتياجات السوق المصري من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية.

- حجم المواد والخامات الأولية المتوفرة بالسوق المصري.

- القدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حاليًا وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء القطاع الخاص أو الحكومي أو الحربي.

- التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي وأساسي في الأنشطة الصناعية.

- تقنين أوضاع المصانع الغير مرخصة والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.

- عدد المصانع التي تطلب توسعة نشاطها بزيادة المساحات المخصصة لها.

- عدد المصانع المتوقفة على الإنتاج وعدد المصانع المتعثرة في الإنشاء والإنتاج.

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