اتحاد الصناعات يكشف أسباب الانخفاض الملحوظ في أسعار الأرز

كتب- حسن مرسي:

كشف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أسباب الانخفاض الملحوظ في أسعار الأرز بأنواعه المختلفة بنسبة تتراوح بين 15% و20%.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر "mbc مصر"، أرجع شحاتة هذا الانخفاض إلى وفرة المعروض من الأرز في الأسواق، نتيجة زيادة الإنتاج وتوافر فائض من الموسم السابق.

زيادة المخزون وقلة الطلب

وأكد رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن زيادة المخزون وقلة الطلب خلال الفترة الحالية هما العاملان الأساسيان اللذان أديا إلى هذا التراجع في الأسعار، مشيرًا إلى أن هذا الاستقرار في الأسعار من شأنه أن يطمئن المستهلكين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وتوقع شحاتة أن يشهد العام المقبل وفرة أكبر في إنتاج الأرز، مما سيؤدي إلى استمرار انخفاض الأسعار وتوفر المنتج بأسعار مناسبة للمستهلكين.

وأوضح أن عدم وجود أي مشاكل في الإنتاج، بالإضافة إلى استمرار طرح الفائض من الموسم الماضي في الأسواق، قد ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الاستقرار.

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