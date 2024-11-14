اتحاد ملاك الإيجارات القديمة يكشف عدد الشقق التي تدور حولها الخلافات

كتب- حسن مرسي:

أكد كمال يونس، أحد ممثلي ملاك وحدات الإيجار القديم، أن بعض المستأجرين نشروا شائعات حول تقاضي الملاك لما يُعرف بـ "خلو رجل" عند التعاقد على الوحدات السكنية.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أوضح يونس، أن الحديث عن دفع المستأجرين لخلو رجل خلال التعاقد أمر غير صحيح، مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان مجرمًا في سياق قضايا أمن الدولة.

وأكد ممثل ملاك وحدات الإيجار القديم، أن حكم المحكمة الدستورية قد أعاد الأمور إلى نصابها.

وأضاف "يونس"، أن عدد الشقق التي تدور حولها الخلافات يصل إلى مليون و200 ألف شقة، في حين قد يصل عدد الوحدات المغلقة إلى مليون وحدة.

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