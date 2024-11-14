شركات وهمية وتحذير من العمل".. كيف يُستغل الشباب في السفر مقابل التوظيف؟

كتب- محمد أبو بكر:

انتشرت مؤخرًا بعض الإعلانات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شركات تدعي تسفير الشباب إلى الخارج بدءًا من سن 21 عامًا وحتى 45 عامًا بحجة توفير فرص عمل بالخارج وهمية البلاد، وذلك مقابل مبالغ مالية ضخمة، مستغلةً رغبتهم البحث عن فرص عمل ووظائف جديدة.

وعود زائفة بفرص عمل في تركيا

وفي حديث مع "مصراوي"، روى أحد الشهود أن هذه المكاتب تقوم بإرسال الشباب إلى تركيا بتأشيرة قصيرة مدتها 30 يومًا، موهمةً إياهم بوجود فرص عمل فور وصولهم، لكن الواقع يظهر غير ذلك.

ويضيف الشاهد، أن هذه المكاتب تطلب مبالغ كبيرة قد تتجاوز الـ100 ألف جنيهًا، وبعض الجهات الأخرى تطالب مبالغ أكبر، مشيرًا إلى أن الشباب يُتركون في مناطق تجمعات للمصريين أو العرب، دون أي مساعدة بعد استلام الأموال منهم.

وتابع الشاهد قائلاً: "بعد وصول الشباب، يتم تجاهل اتصالاتهم من قبل الجهات التي أرسلتهم، ويتعرض بعضهم لمخاطر قانونية، حيث تقوم السلطات التركية بإلقاء القبض عليهم وترحيلهم، في حين يحاول البعض الآخر السفر بطرق غير شرعية إلى اليونان، حيث يُقبض عليهم هناك أيضًا في نهاية المطاف.

وأكد الشاهد، على ضرورة توخي الحذر قائلاً: "العمل في تركيا ليس بالسهولة التي تصوّرها تلك المكاتب، ويجب السفر بطرق رسمية ومعتمدة والتأكد من توفر فرصة عمل حقيقية مسبقًا، لتجنب الوقوع في فخ هذه الجهات التي تستغل حاجات الشباب لفرص عمل ووظائف بالخارج".

وزارة العمل تحذر من الإعلانات المخادعة

وفي هذا الإطار، تواصل "مصراوي"، مع محمد جبران، وزير العمل، الذي أكد أن هذه المكاتب غير معترف بها من قبل الوزارة.

وحذّر "جبران"، الشباب من الانسياق وراء تلك الإعلانات المخادعة والوهمية، مشددًا على أن هذه الشركات تهدف فقط للنصب وليس لها أي صلة بوزارة العمل.

كما أوضح وزير العمل، أن جميع فرص العمل التي توفرها الوزارة بالخارج للشباب تتم دون أي رسوم، وهي مجانية تمامًا، وذلك لضمان عدم استغلال الشباب ماليًا.

وزارة العمل تشرف مباشرة على الفرص دون وسطاء

وفي السياق نفسه، صرحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، بأن فرص العمل التي تتيحها الوزارة تتم دون تدخل وسطاء أو مكاتب خاصة، وأن الوزارة تشرف على كل الإجراءات مباشرةً.

وأضافت في حديثها لمصراوي، أن الشباب يجب أن يتابعوا البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة العمل لضمان صحة الإعلانات وتجنب الوقوع ضحية لهذه الجهات المزيفة.

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