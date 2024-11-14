محام بالنقض: قانون الإيجار القديم ظلم المُلاك

كتب- حسن مرسي:

قال وائل نجم المحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا حقق العدالة الاجتماعية بين جميع أطراف النزاع بحيث يحقق الرضا للمالك المستثمر والأمن الأمان للمستأجر وبالتالي الحكم الجديد حقق الموائمة بين الطرفين.

وأضاف وائل نجم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الكرة الآن أصبحت في ملعب مجلس النواب في إطار الدور التشريعي ويتم نقاشه بشكل أوسع من المتخصصين وأساتذة الجامعات، بالإضافة إلى العرض على اللجان المختصة داخل مجلس النواب، وبالتالي أصبح لدينا فرصة مستقبلية لتصحيح الأوضاع، مضيفا: "المالك مظلوم ولابد من إنصافه".

تابع المحامي بالنقض، منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن قانون الإيجار القديم، شكل قاعدة قانونية جديدة ويهيئ لأمر قادم أفضل وأجمل ويثني على المطالبات التي كانت تنادي بزيادة القيمة الإيجارية.

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