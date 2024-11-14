الرئيس الأوكراني يتسلم أوراق اعتماد السفير المصري في كييف

القاهرة- مصراوي

تسلم رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى في 12 نوفمبر الحالي، أوراق اعتماد السفير بركات الليثي، الذي بدأ مهام عمله سفيراً لمصر في كييف منذ مطلع شهر نوفمبر ٢٠٢٤.

وقد تمت مراسم التسليم في "كاتدرائية سوفياكيفيسكا" التاريخية، و أعقبتها جلسة تناولت أوجه العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها.

وطلب الرئيس الأوكراني من السفير المصري، نقل تحياته للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً اعتزامه دفع الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة، وتدشين عدد من المشروعات الواعدة التي تعود بالنفع على شعبي البلدين.

وقد أكد السفير المصري من جانبه الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.