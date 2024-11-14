إعلان

الرئيس الأوكراني يتسلم أوراق اعتماد السفير المصري في كييف

10:23 م الخميس 14 نوفمبر 2024

الرئيس الأوكراني يتسلم أوراق اعتماد السفير المصري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي

تسلم رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى في 12 نوفمبر الحالي، أوراق اعتماد السفير بركات الليثي، الذي بدأ مهام عمله سفيراً لمصر في كييف منذ مطلع شهر نوفمبر ٢٠٢٤.

وقد تمت مراسم التسليم في "كاتدرائية سوفياكيفيسكا" التاريخية، و أعقبتها جلسة تناولت أوجه العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها.

w,vm 1

وطلب الرئيس الأوكراني من السفير المصري، نقل تحياته للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً اعتزامه دفع الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة، وتدشين عدد من المشروعات الواعدة التي تعود بالنفع على شعبي البلدين.

وقد أكد السفير المصري من جانبه الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

w,vm 2

اعتماد السفير المصري في كييف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى أوراق اعتماد السفير بركات الليثي بركات الليثي سفير مصر في كييف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
محامي فرد الأمن يكشف تفاصيل الصلح مع إمام عاشور

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو