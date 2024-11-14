أميرة بدر تعلق على واقعة طبيبة كفر الدوار: ليست المرة الأولى

كتب- حسن مرسي:

علقت الإعلامية أميرة بدر على واقعة الطبيبة وسام شعيب، التي أثارت جدلًا واسعًا بعد ظهورها في بث مباشر على فيسبوك تتحدث عن "حمل السفاح".

خلال برنامجها "خلاصة الكلام"، أكدت أميرة بدر أن الطبيبة تحدثت بشكل غير لائق عن النساء والفتيات، مما أدى إلى استياء الكثيرين.

ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها بشكل غير لائق

وأشارت أميرة إلى أن الطبيبة تم تجديد حبسها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مشيرة إلى أنه تبين أنها ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها بشكل غير لائق عن النساء.

وتحدثت أميرة عن فيديو آخر للطبيبة، حيث كانت تسير في الشارع وتستخدم ألفاظ غير لائقة، مما يعكس عدم احترافيتها كطبيبة، مضيفة أن الطبيبة قد ظهرت في وقت لاحق تتحدث بوقار، لكن أسلوبها السابق لا يعكس أي قيم أخلاقية.

النيابة العامة وجهت للطبيبة ثلاثة تهم

من جانبه أكد الصحفي أحمد نصر، مراسل مصراوي بالبحيرة، أن النيابة العامة قد وجهت للطبيبة ثلاث تهم رئيسية، منها التعدي على القيم الأسرية في المجتمع المصري ونشر أخبار كاذبة وتكدير الأمن والسلم المجتمعي.

وأكد أحمد أن النيابة الإدارية أيضًا تتعامل مع القضية، وأن التحقيقات مستمرة، مشيرًا إلى أن الطبيبة تواجه مشكلات مع ثلاث جهات، وأن النيابة بحاجة إلى فحص هاتفها للحصول على مزيد من المعلومات حول الاتهامات الموجهة إليها.

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