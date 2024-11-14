أميرة بدر تعلق على "سيدة التحاليل الوهمية" بكفر الشيخ: "الترند جنن الناس"

كتب- حسن مرسي:

علّقت الإعلامية أميرة بدر، على واقعة سيدة تعمل في مجال التحاليل الطبية ألقي القبض عليها بعد نشرها فيديو على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تشكك في إثبات النسب من خلال إجراء تحاليل DNA، حيث أكدت أن السيدة التي قامت بإجراء هذه التحاليل ليست طبيبة مختصة.

خلال برنامجها "خلاصة الكلام"، ذكرت أميرة بدر أن هذه السيدة، التي تدعي أنها تجري تحاليل الدي إن إيه، تخصصها في الأساس هو العلوم الزراعية، حيث تحمل بكالوريوس في هذا المجال.

السيدة لا تدير معملًا مرخصًا

وأوضحت أميرة أن السيدة لا تدير معملًا مرخصًا، بل تقوم بإجراء التحاليل في معمل غير معتمد، مما يثير القلق حول دقة النتائج وموثوقيتها.

وانتقدت أميرة السعي وراء الترند ونسب المشاهدة، مشيرةً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى انتشار معلومات خاطئة وتسبب الذعر بين المواطنين.

كما تحدثت عن الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب على هذه التصريحات، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى تحريض على العنف والقلق في المجتمع.

وأشارت إلى أن انتشار الشائعات حول التحاليل غير المرخصة يمكن أن يخلق حالة من الفوضى والارتباك.

وأوضحت أميرة أن هذه ليست الحالة الأولى، حيث تكررت مثل هذه المواقف مع ظهور أشخاص يدعون أنهم يقدمون خدمات طبية غير موثوقة، مما يستدعي وعي الجمهور بضرورة التأكد من مصادر المعلومات والخدمات الصحية، مؤكدة أن هذه السيدة تواجه الآن تحقيقات قانونية، حيث تم استدعاؤها للنيابة.

اقرأ أيضًا:

شريف مدكور يكشف آخر تطورات حالته الصحية

أخصائي تغذية يحذر: شرب الشاي باللبن يضر بصحتك!