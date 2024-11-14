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عباس شراقي يكشف مفاجأة بشأن بوابات المفيض العلوي لسد النهضة

09:39 م الخميس 14 نوفمبر 2024

صورة توضيحية لسد النهضة الإثيوبي

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كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي، عن آخر تطورات بوابات المفيض العلوي لسد النهضة الإثيوبي ومدى تدفق المياه منها.

وقال "شراقي"، خلال منشور عبر صفحته الشخصية "فيسبوك": "إن التوربينات الأربعة مازالت متوقفة، ويتدفق من خلال بوابتين فقط من بوابات المفيض العلوى الست حوالى 100 مليون م3/يوم، سوف تنخفض بنهاية شهر نوفمبر الجاري إلى 55 مليون م3/يوم".

وأضاف: "هذه الكمية يكفيها فتح بوابة واحدة فى حالة استمرار توقف التوربينات، أو إعادة إغلاق بوابات المفيض فى حالة تشغيل التوربينات مرة أخرى التى قد تحتاج إلى مياه أكثر من الايراد اليومى".

وتابع شراقي: "مازال مخزون سد النهضة ثابت عند منسوب 638 م، وإجمالى 60 مليار م3، منها 19 مليار م3 جملة التخزين الخامس من 17 يوليو إلى 5 سبتمبر 2024 مع توقف التخزين 4 أيام تم خلالها فتح 3-4 بوابات من المفيض العلوى من 24- 27 سبتمبر الماضى".

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سد النهضة الإثيوبي المفيض العلوي لسد النهضة الدكتور عباس شراقي التوربينات الأربعة لسد النهضة
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