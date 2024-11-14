مشيرة خطاب تكشف موعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

كتب- حسن مرسي:

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن أعطت نقابة الإعلاميين مهلة 15 يومًا بشأن إرسال المقترحات حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أن تطلق خلال شهر من الآن.

وأضافت السفيرة مشيرة خطاب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، على قناة الحدث اليوم، الإعلاميين شركاء محوريين مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في عملية توعية المواطنين بحقوقهم بأساليب سهلة وبسيطة.

الاستراتيجية الإعلامية الخاصة بحقوق الإنسان

تابعت، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وضعنا خطوط عريضة يمكن من خلالها إطلاق الاستراتيجية الإعلامية الخاصة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال جلسات الحوار مع المجلس الأعلى للإعلام والتطرق للعديد من الموضوعات المختلفة التي تستهدف خدمة المواطنين في إطار الدستور.

وأشادت بدور أعضاء مجلس النواب في سن القوانين والتشريعات التي تحفظ للمواطنين حقوقهم والتي تأتي على رأسها قانون الإجراءات الجنائية وهي خطوة مهمة جدا، يأتي بعدها قانوني العقوبات والأحوال الشخصية.

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