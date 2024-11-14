شبورة مائية ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة بدرجات الحرارة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على كافة الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود غدًا الجمعة طقس مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

وأضافت، أن حالة الطقس تشهد شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما أشارت إلى أن طقس هناك نشاطًا للرياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة الجمعة، كما يلي:

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