رئيس الوزراء: مصر تسعى لتكون مركزًا لصناعة السيارات المتطورة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن ملف صناعة السيارات، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مشيرًا إلى افتتاح مصنع عز العرب السويدي لإنتاج سيارة "بروتون ساجا الماليزية" في مصر.

وأوضح أن ذلك جاء بالتزامن مع زيارة أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، بطاقة إنتاجية 40 ألف سيارة سنويًا، كمرحلة أولى، على أن يتم مضاعفتها إلى 80 ألف سيارة سنويًا، خلال المرحلة المقبلة، وهو ما نهدف إليه من حيث توطين صناعة السيارات.

وأشار إلى المباحثات التي يتم إجراؤها مع عدد من كبريات الشركات العالمية لصناعة السيارات، وذلك سعياً لتحقيق المستهدف خلال عامين أو ثلاثة أعوام على الأكثر من أن تصبح هناك صناعة ضخمة للسيارات في مصر، وأن تكون هي مركزا لهذه الصناعات المتطورة، فضلاً عن تشجيعنا لصناعة السيارات الكهربائية، وغيرها.

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