شريف مدكور يكشف آخر تطورات حالته الصحية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

طمأن الإعلامي شريف مدكور، جمهوره على صحته، بعد إجرائه عملية جراحية، لإزالة مياه بيضاء على عينيه.

وكتب "مدكور" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا صحتي زي الفل الحمد لله فقط عملت عملية بسيطة في عيني".

وأضاف: "المواقع كاتبين إني مريض و حالتي وحشة وحجات مش صح كاتبين حجات حصلت من ٥ سنين".

واختتم: "اعتقد في أخبار و أحداث كثيرة أهم مني شكراً".

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