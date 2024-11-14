أخصائي تغذية يحذر: شرب الشاي باللبن يضر بصحتك!

كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، من بعض "المكسات" أو المكونات التي نتناولها بشكل يومي دون وعي بآثارها على صحتنا، مشيرًا إلى أن بعضها قد يؤدي إلى زيادة الوزن أو مشاكل صحية أخرى إذا لم يتم تناولها بحذر واعتدال.

خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أوضح الدكتور عفيفي أن شرب الشاي باللبن، وهو مشروب مفضل لدى الكثيرين، قد يقلل من فوائد كل منهما، وذلك لأن مادة التانين الموجودة في الشاي تمنع الجسم من امتصاص الكالسيوم الموجود في اللبن.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الشاي باللبن يضيف سعرات حرارية إضافية قد تؤدي إلى زيادة الوزن إذا تم تناوله بكميات كبيرة.

أما بالنسبة لمزيج العسل والطحينة، فقد أوضح الدكتور عفيفي أنه على الرغم من فوائده الغذائية، إلا أنه يجب تناوله باعتدال نظرًا لسعراته الحرارية العالية.

كما نفى الاعتقاد الشائع بأن الحديد والكالسيوم لا يمكن أن يتواجدا معًا في نفس الوجبة، مؤكدًا أن هذا الاعتقاد خاطئ.

وحذر الدكتور عفيفي من الإفراط في تناول القشطة والمربى، مشيرًا إلى أن القشطة تحتوي على دهون حيوانية قد ترفع مستوى الكوليسترول في الدم، وأن المربى الجاهزة تحتوي على سكريات ومواد حافظة ضارة بالصحة.

وفي الختام، أكد الدكتور عفيفي على أهمية التوازن في التغذية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد طعام محرم تمامًا، ولكن يجب الاعتدال في تناوله، مشيرًا إلى أن البروتين هو العنصر الأساسي لوجبة صحية، حيث يساعد على الشعور بالشبع ويقلل من الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية.

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