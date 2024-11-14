بعد تعيين رئيسها الجديد.. حركة تغييرات بهيئة التأمين الصحي

كتب- أحمد جمعة:

أصدر الدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي الجديد، حركة تغييرات محدودة داخل قطاعات الهيئة، بعد 3 أيام على تكليفه برئاسة الهيئة؛ خلفًا للدكتور محمد ضاحي.

وشهدت الحركة تكليف الدكتور أحمد عطا، بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية لمدة 3 أشهر، على أن يعاد العرض بالتقييم وفقا لصالح العمل ومقتضياته.

كما نص القرار الثاني على تكليف الدكتور خالد موافي، للعمل كمساعد رئيس الهيئة لشؤون الاتصال السياسي لمدة 3 أشهر أيضا.

رئيس جديد لهيئة التأمين الصحي

وقبل أيام، قرر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تكليف الدكتور أحمد مصطفى مدير معهد السمع والكلام، قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

ونص القرار القرار، الذي حمل رقم (٤٥٨) لسنة ٢٠٢٤، في مادته الأولى على أنه "يُسند للدكتور أحمد محمد مصطفى، استشاري متفرغ الأنف والأذن والحنجرة بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، القيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي لمدة 3 أشهر، أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة، أيما الأجلين أقرب".

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