"شبكة قنوات النهار" تعلن إطلاق قناة اجتماعية دينية جديدة -(تفاصيل

كتب- عمرو صالح:

أعلنت شبكة قنوات النهار، انطلاق أحدث إصداراتها وهي قناة النهار نور في الأول من ديسمبر المقبل.

وقالت الشبكة في بيان لها، إن النهار نور قناة اجتماعية دينية متخصصة في كل ما يهم الأسرة المصرية والمرأة في الشئون الاجتماعية والدينية، وسيكون الانطلاق وفق خريطة برامجية متكاملة ببرامج متخصصة، سيتم الإعلان عنها قريبًا.

ويأتي انطلاق النهار نور في إطار الدور الدور الذي تقوم به شبكة قنوات النهار في المجتمع المصري، بتقديم محتوى هادف وجاد ويليق بالأسرة المصرية، وسيتم بث القناة علي تردد ١١٧٤٧ رأسي.

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