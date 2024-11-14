وزير الصناعة: نستورد جبن بـ130 مليون دولار سنويا.. ولدينا خطة لتصنيعه في مصر

كتب-عمرو صالح:

قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة: إن مصر تستورد بما يقرب من 130 مليون دولار سنويا جبن.

وأضاف الوزير أن الدولة المصرية لديها رؤية إستراتيجية شاملة لتصنيع الجبن داخل مصر بما يسهم في خفض الفاتورة الإستراتيجية وتقليل الضغط على العملة الصعبة.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء للرد على كافة الأسئلة المتداولة على الساحة

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