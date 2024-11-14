على مساحة 31 ألف فدان.. كامل الوزير: نستهدف إنشاء منطقة صناعية بامتداد العاشر من رمضان

كتب- محمد أبو بكر:

كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، عن دراسة مقترح يعتمد على إقامة منطقة صناعية جديدة امتدادا للمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان على الأراضي الواقعة على الامتداد الشرقي لمدينة العاشر من رمضان جنوب طريق "القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي" بمساحة تصل إلى 31 ألف فدان في محافظة الإسماعيلية.

وأضاف كامل الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن المقترح سيكون على 3 مراحل ويشمل:

- 13 ألف فدان مرحلة أولى.

-12 ألف فدان مرحلة ثانية.

- 6 آلاف فدان مرحلة ثالثة من ضمنها 1200 فدان مدفن صحي، ويمكن الاستفادة من المدفن الصحي في إقامة صناعات تعتمد علي المخلفات مثل الأسمدة العضوية والوقود الحيوي والوقود الصلب والمنتجات الأسمنتية".

وتابع: تم تحديد عدد 21 صناعة واعدة للترويج لها على المستثمرين متضمنة توطين كافة الصناعات ذات الصلة بقطاعي الإسكان والمرافق طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.