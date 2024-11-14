كامل الوزير: لن نغلق المصانع لأسباب بسيطة يمكن حلها.. إلا لو أضرت بصحة الإنسان

كتب- محمد أبو بكر:

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إننا لن نقوم بإغلاق المصانع لأسباب بسيطة، وأسباب يمكن تداركها.

وأضاف كامل الوزير، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، "لو مصنع مخالف ومخالفته تمس صحة وأمن الإنسان مش هنسيبه وهنقفله لحد ما يوفق أوضاعه".

وتابع: تم طرح 1124 قطعة أرض بمساحة 8.5 مليون متر مربع خلال الآونة الأخيرة في 14 محافظة.