كامل الوزير: تحالفنا مع هذه الشركات لتصنيع السيارات الكهربائية

كتب- محمد أبو بكر:

كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، عن إنشاء تحالف مع شركة عز العرب والسويدي وشركة بروتون للسيارات وجنرال موتورز لصناعة السيارات الكهربائية.

وقال كامل الوزير، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة: نعمل على تصنيع الإطارات والتوسع في صناعة مواسير المياه.

وتابع: تم طرح 1124 قطعة أرض بمساحة 8.5 مليون متر مربع خلال الأونة الأخيرة في 14 محافظة.