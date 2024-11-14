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الوزير للمستثمرين: "أي حد عايز حتة أرض يعرف هو محتاج مساحة قد ايه وفلوس كام ويقدم"

05:44 م الخميس 14 نوفمبر 2024

الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة

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كتب- محمد أبو بكر:

طمأن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، المستثمرين قائلا: "لكل المستثمرين متقلقوش، لو عاوز تعمل مصنع هتروح جهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية، وهتقدم الأول على المنظومة وهي مصر الرقمية".

وأضاف كامل الوزير، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة: "أي حد عاوز حتة أرض يعرف هو محتاج مساحة قد إيه والنشاط بتاعها قد إيه ومعاه فلوس ولا مش معاه فلوس، ويدخل على المنصة ويقدم على الأراضي المناسبة ليه".

وأوضح قائلا: "لو أكثر من واحد بيتم عمل مفاضلة بينهم بمنتهى الشفافية، وفي حالة عدم الفوز يقدم تاني بعد 3 شهور".

الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل المستثمرين هيئة التنمية الصناعية العاصمة الإدارية الجديدة
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