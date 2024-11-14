الوزير: خاطبنا البنك المركزي واتحاد الصناعات لحل مشاكل المصانع المتعثرة

كتب- محمد أبو بكر:

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل: لقد قمنا بمخاطبة البنك المركزي والبنوك واتحاد الصناعات، لحل مشكلة كل مصنع متعثر ماليًا.

وأضاف كامل الوزير، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم التفتيش على المصانع وتصويب الأخطاء ولكنه لم يتم غلق أي مصنع.

وتابع: تم طرح 1124 قطعة أرض بمساحة 8.5 مليون متر مربع خلال الآونة الأخيرة في 14 محافظة.