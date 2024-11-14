مدبولي: نستهدف إنتاج 40 ألف سيارة في السنة من مصنع عز العرب

كتب-عمرو صالح:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مصنع عز العرب للسيارات الذي تم افتتاحه الأسبوع الجاري يستهدف إنتاج 40 ألف سيارة في السنة، سيتم مضاعفة هذا الرقم إلى 80 ألفا.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق مع أكثر من شركة عالمية كي يكون هذا المصنع خلال السنوات الـ3 المقبلة صناعة كبيرة جدًا.

وأضاف مدبولي أنه تم تعيين مستشار لرئيس الوزراء في مجال ريادة الأعمال، مشيرا إلى ان هناك 10 شركات مصرية ناجحة تمثل قيمتها 3 مليارات دولار وهذا القطاع أصبح يضخ استثمارات أجنبية مباشرة في السنة نصف مليار دولار.

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