مدبولي يكشف تفاصيل مشاركته بقمة المناخ COP29

كتب- عمرو صالح:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه حضر قمة المناخ COP29 في باكو، عاصمة أذربيجان، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن عنوان قمة هذا العام هو "التمويل وإتاحة التمويل للدول النامية" لتتمكن من تنفيذ التزاماتها التي تعهدت بها في هذا المجال أمام العالم.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أنه في ضوء عدم التزام الدول المتقدمة بتمويل الدول النامية بدأت الأهداف بالتأخير، وطالبت الدول النامية بإتاحة المنح والقروض الميسرة، لأن من الصعب في ظل الأعباء الاقتصادية أن يُطلب من الدول النامية تنفيذ مشروعات طاقة جديدة ومتجددة وخفض التلوث.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مصر لها دور كبير في مجال المناخ، من خلال إطلاق الاستراتيجية المناخية، واستراتيجية التنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، مع مستهدفات واضحة، منها أن تصل نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، وتعمل الدولة على تحقيق هذه الأهداف بقوة، وقد أطلقت برامج في كافة مجالات الطاقة والمياه والغذاء، ويحظى دور مصر في هذه المجالات بتقدير كبير.

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