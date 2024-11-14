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"الوطنية للصحافة" تعلن موعد صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش

04:16 م الخميس 14 نوفمبر 2024

الهيئة الوطنية للصحافة

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كتب- عمرو صالح:

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، عن موعد صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين إلى المعاش في المؤسسات الصحفية القومية.

موعد صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش

بحسب بيان اليوم الخميس، سيتم صرف المكافأة يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2024، وستتم عملية التحويل إلى الحسابات البريدية أو البنكية للمستفيدين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على دعم العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وضمان حصولهم على حقوقهم المالية بعد بلوغهم سن التقاعد.

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الهيئة الوطنية للصحافة المعاش المؤسسات الصحفية القومية عبد الصادق الشوربجي
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