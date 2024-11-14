مجلس الوزراء يقر آلية جديدة لعمل منظومة الإفراج الجمركي

كتب- محمد نصار:

أقر مجلس الوزراء آلية جديدة لضمان عمل جميع الجهات المسؤولة عن منظومة الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالمواني على مدار الأسبوع بما في ذلك أيام العطلات الأسبوعية.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الخميس، بمقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

ويهدف القرار إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة الخارجية، وضمان وصول السلع بسرعة أكبر وأسعار مناسبة للمستهلكين.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود الرامية لتقليل التكاليف الإضافية الناتجة عن تكدس الحاويات بالموانئ خلال أيام العطلة.

كما سيتم تطبيق نظام إثابة خاص لتعويض العاملين عن العمل في أيام العطلات، مما يعزز كفاءة العمل ويسرّع عملية الإفراج الجمركي.

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