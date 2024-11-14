مجلس الوزراء: تفعيل قانون المالية الموحد لتحديد سقف الدين الحكومي

كتب- محمد نصار:

وافق مجلس الوزراء، على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة، بما فيها الهيئات الاقتصادية الـ 59.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الخميس، بمقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

ويشمل ذلك إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية.

اقرأ أيضا:

"العمل": اجتماع مرتقب يناير المقبل لتسهيل اعتماد شهادات الهندسة المصرية بالكويت

ضوابط جديدة لاختبارات القرآن الشهرية بالمعاهد الأزهرية 2025

حكم الدخول في "جمعيات" شهرية بعد وصفها بـ "الربا".. توضيح مهم من "الأزهر للفتوى"

"الوزراء": إضافة 5200 ميجاوات من الطاقة النظيفة إلى شبكة الكهرباء -مذكرات تفاهم

5 طرق للإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية والأصناف المجهولة.. تعرف عليها