محافظ القاهرة: طرح 979 محلًا بسوق 15 مايو للاستغلال خلال الفترة المقبلة

كتب- محمد نصار:

تفقد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، سوق 15 مايو الذي أقامته المحافظة بالتعاون مع وزارة الإسكان على مساحة 15 فدانًا تمهيدًا لطرحه بالتنسيق بين الجانبين للاستغلال التجاري.

سوق 15 مايو بالقاهرة

يضم السوق 979 محلًا تجاريًا بمساحات تترواح من 6 لـ 49 م2 إلى جانب مساحات لإقامة سوق اليوم الواحد بنظام العرض المكشوف (جمالون) بمسطح 5910 م2 للاستخدام للأنشطة المختلفة مثل المعارض الموسمية، والمعارض الدائمة.

ويضم السوق كل المرافق (مياه - صرف - كهرباء)، بجانب مبنى إداري، ونقطة شرطة، ومبنى إسعاف وآخر للإطفاء ، ومسجد، وخزان حريق، وموقف سيارات سعة 180 سيارة، و2 موقف سيرفيس سعة 24 ميكروباصًا، و3 مواقف أتوبيس سعة 12 أتوبيسًا.

والمحلات التجارية الموجودة بالسوق متعددة الاستخدام، وتوفر مباني الخدمات كل متطلبات المترددين على المحلات التجارية، مع وجود شبكة طرق داخلية توفر سهولة الحركة، والسوق محاط بسور للتأمين و له بوابتان للتحكم في الدخول والخروج.

رافق المحافظ في جولته، أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعلي سعد رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، واللواء باسم عبد الحميد عمارة، مديرية مديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة.

اقرأ أيضا:

"العمل": اجتماع مرتقب يناير المقبل لتسهيل اعتماد شهادات الهندسة المصرية بالكويت

ضوابط جديدة لاختبارات القرآن الشهرية بالمعاهد الأزهرية 2025

حكم الدخول في "جمعيات" شهرية بعد وصفها بـ "الربا".. توضيح مهم من "الأزهر للفتوى"

"الوزراء": إضافة 5200 ميجاوات من الطاقة النظيفة إلى شبكة الكهرباء -مذكرات تفاهم

5 طرق للإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية والأصناف المجهولة.. تعرف عليها