محافظة الجيزة: إزالة 22 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة -صور

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كتب- محمد أبو بكر:

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي يتم تنفيذها في الفترة من 9 نوفمبر حتى 29 نوفمبر 2024 تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة بالجيزة

اطلع "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الخميس، على نتائج الحملات التي أسفرت عن إزالة 22 حالة تعد علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمراكز ومدن منشأة القناطر والصف والبدرشين.

وشملت الجهود، قيام مركز ومدينة منشأة القناطر بالتعاون مع الإدارة العامة لرى قناطر الدلتا وتحت غطاء أمني من مديرية أمن الجيزة تنفيذ 10 قرارات لتعديات على الأراضي أملاك الدولة ولاية الري على مساحة كلية 3892م٢ حيث تم إزالة التعديات بالكامل من الأراضي وتسليمها لجهات الولاية.

كما شهد مركز ومدينة منشأة القناطر إزالة 4 حالات بناء مخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرية وردان عبارة عن مبان بالطوب والأسمنت على مساحة كلية 230 م.

واطلع محافظ الجيزة على جهود حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز البدرشين حيث تم إزالة قواعد تمهيدا للبناء بالمخالف على الأراضي الزراعية بقرية العزيزية بالبدرشين بالإضافة إلى إزالة جمالون مخالف بقرية المرازيق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة الصف، تم إزالة 6 حالات بناء مخالف وتعديات على أملاك الدولة بقرى الأقواز والشوبك الشرقي عبارة عن أسوار وغرف من البلوك الأبيض.

ووجَّه محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

يذكر أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قرر تخفيض نسبة مقدم التعاقد للراغبين في تقنين الأوضاع الأراضي أملاك الدولة الذين تقدموا بطلبات تقنين طبقا للقانون 144 لسنة 2017 لتصبح 15% وتطبق على كل الحالات التي لم يتم التعاقد معها حتى تاريخه والباقي يسدد على أقساط سنوية بعائد 7% وفقا للقواعد المقررة ويسرى ذلك لمدة 45 يومًا.

كما قرر محافظ الجيزة، منح كافة المتقاعسين عن سداد أقساط البيعات مهلة "45 يومًا" لسداد تلك الأقساط مضافًا إليها الفوائد المقررة قانونًا "بواقع 7%" عن المدة من تاريخ سداد نسبة مقدم التعاقد وحتى تاريخ السداد مع إعفائهم من غرامة التأخير على أن تنتهي مدة التخفيض والإعفاء من غرامات التأخير نهاية ديسمبر المقبل.

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