كرم جبر: أوضاع حقوق الإنسان في مصر حققت تقدمًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة

كتب- عمرو صالح:

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن أوضاع حقوق الإنسان في مصر شهدت تقدمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، إلا أن هذا التقدم لم ينعكس بشكل كامل على وسائل الإعلام المحلية والدولية أو على المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال جلسة للمجلس مع رئيس وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان حول ملف حقوق الإنسان.

وأضاف "جبر" أن القضية تشكل أهمية كبيرة، وأن هناك حاجة لمناقشة أسباب هذه الصورة المشوهة عبر سلسلة من اللقاءات والجلسات.

وأكد أن هناك تعاونًا مع المنظمات الدولية، لكن أشار إلى أن العديد من التقارير الدولية تحمل معلومات مغلوطة تتعارض مع سياسة الدولة والحقيقة، مشددًا على أن الصورة التي تقدمها هذه المنظمات قديمة وغير دقيقة، وتعكس جانبًا ضيقًا من الواقع.

كما دعا "جبر"، إلى ضرورة مناقشة قضايا حقوق الإنسان بجرأة والرد على المنظمات الدولية بموضوعية لتوضيح الحقائق والوقوف ضد المعلومات المغلوطة.

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