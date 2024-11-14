محافظ القاهرة: افتتاح مجزر 15 مايو نصف الآلي الشهر المقبل

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كتب- محمد نصار:

تفقد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أعمال تجهيز مجزر 15 مايو نصف الآلي بعد تطويره واستكمال الأعمال به تمهيدًا لافتتاحه الشهر المقبل.

تطوير مجزر 15 مايو نصف الآلي

شدد محافظ القاهرة، على سرعة الانتهاء من أعمال تجهيز المجزر ورفع كفاءة المنطقة المحيطة به.

وأشار إلى أن مجزر 15 مايو سيخدم بعد افتتاحه أحياء المنطقة الجنوبية: طرة، والمعصرة، وحلوان، ومايو، والتبين، والمعادي، والبساتين، والمقطم، ومصر القديمة، ودار السلام، والخليفة، والسيده زينب.

مجزر 15 مايو

مجزر 15 مايو مقام على مساحة 7 أفدنة ويضم: مبنى إداري، وعنبرين للذبح، ومظلتي انتظار سيارت، وحظائر إيواء للحيوانات (الكورانتينة).

كما يضم المجزر خط ذبح أغنام يستوعب 500 رأس يوميًا، بالإضافة إلى محطة معالجة للتخلص من مياه الصرف، ومحطة كهرباء، وخزان للمياه سعة 1000 م3، وشبكة للحريق مصممة طبقًا للمواصفات القياسية، وثلاجات لحفظ اللحوم، ومحرقة للتخلص من اللحوم الفاسدة، وسخانات تعمل بالطاقة الشمسية، والمكان مزود بكاميرات المراقبة لتأمين المجزر من الداخل والخارج .

رافق محافظ القاهرة في جولته، أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وصبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري، وعدد من قيادت المحافظة.

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