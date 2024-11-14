رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يبعث برقية عزاء لشيخ الأزهر في وفاة شقيقته

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

بعث حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، برقية عزاء إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عبّر فيها عن مشاطرته لفضيلته في أحزانه، مقدماً أحر التعازي في وفاة شقيقته.

رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يعزي شيخ الأزهر

وأعرب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في برقيته عن خالص مواساته لفضيلة الإمام الأكبر ولأسرته الكريمة، سائلاً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

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