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عميد المعاهد الأزهرية بفلسطين يُعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

02:07 م الخميس 14 نوفمبر 2024

الدكتور علي رشيد النجار

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كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

بعث الدكتور علي رشيد النجار، عميد المعاهد الأزهرية بفلسطين، برقية تعزية إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قدم فيها خالص تعازيه ومواساته في وفاة شقيقته، التي انتقلت إلى جوار ربها أمس الأربعاء.

عميد المعاهد الأزهرية بفلسطين يعزي شيخ الأزهر

عبّر الدكتور النجار، بالنيابة عن جميع العاملين في المعاهد الأزهرية بفلسطين، عن عميق مواساته لفضيلة الإمام الأكبر ولأسرته الكريمة، سائلاً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل. كما أكد النجار على مكانة الأزهر الشريف ودوره الكبير في دعم الشعب الفلسطيني وقضاياه.

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الدكتور علي رشيد النجار عميد المعاهد الأزهرية بفلسطين شيخ الأزهر وفاة شقيقة شيخ الأزهر
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