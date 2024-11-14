"الصحة" تُغلق مستشفى و3 معامل تحاليل خاصة بالإسكندرية بسبب مخالفة التراخيص

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق مستشفى الفراعنة و3 معامل تحاليل خاصة بالإسكندرية لمخالفتها شروط التراخيص، فضلًا عن إنذار آخرين لتلافي المخالفات خلال مدة أقصاها 30 يومًا.

جاء ذلك ضمن المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيًا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

تفصيلًا؛ قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني استهدفت محافظة الإسكندرية، حيث تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص والعلاج الحر بالإسكندرية، ومرّت على 13 معمل تحاليل خاص، و10 مستشفيات خاصة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والتراخيص اللازمة.

أسباب إغلاق مستشفيات ومراكز تحاليل

أوضح الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن اللجنة أصدرت قرارات فورية حرصًا على صحة وسلامة المرضى وتقديم خدمات طبية آمنة.

شملت تلك القرارات إغلاق كل من "معمل الشمس، ومعمل مبرة العصافرة 2، ومعمل RS Lab"، لمخالفتها اشتراطات الترخيص.

كما تم إنذار كل من "معمل مبرة العصافرة 1، ومعامل مراد، ومعمل الفنار، ومعمل مبرة العصافرة، ومعمل د. رنا خفاجة، ومعمل د. إيمان أحمد العطار"، بتلافي المخالفات في مدة أقصاها 15 يومًا.

وأشارت الوزارة إلى إغلاق مستشفى الفراعنة لمخالفتها اشتراطات الترخيص ومكافحة العدوى، وإنذار كل من مستشفيات "العلا، والهانوفيل، والإقبال، والمدينة الطبي" بتلافي المخالفات في مدة لا تتجاوز 30 يومًا، فيما تم إنذار مستشفيات "السلام الملكي، ولوران" بتلافي المخالفات خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.

وأشار "زكي" إلى أن المخالفات التي رصدتها اللجنة تنوعت بين (عدم الالتزام باشتراطات التراخيص، عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وتواجد عمالة غير مؤهلة).

متابعة مبادرة الألف يوم الذهبية

وقال "زكي" إنه تم المرور على مستشفيات "أجيال، والمدينة الطبي، والبترول" لمتابعة عمل المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية ومتابعة غرف مقدمي المشورة بها، مؤكدًا حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.

اقرأ أيضًا:

أمطار ورياح وشبورة بهذه المناطق.. طقس الـ6 أيام المقبلة

مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة (فيديو)

الحج 2025.. ما هو أقل سن لسفر السيدات دون محرم؟

قانون الإجراءات الجديد.. حالة يتم الاستغناء فيها عن حضور المتهم