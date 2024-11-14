حكم الدخول في "جمعيات" شهرية بعد وصفها بـ "الربا".. توضيح مهم من "الأزهر للفتوى"

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أصدر مركز الأزهر للفتوى، بيانًا يوضح فيه حكم شرعي بشأن "الجمعية"، وهي عملية يتفق فيها مجموعة من الأشخاص على دفع مبلغ معين من المال، ويتم جمعه وتوزيعه بالتناوب بين المشتركين.

هلا تعتبر "الجمعيات" في حكم الربا؟

أكد الأزهر أن هذه المعاملة جائزة شرعًا ولا حرج فيها، مشيرًا إلى أنها تُعد من قبيل القرض الحسن.

وأوضح الأزهر، أن الجمعية لا تُعتبر ربا لأنها لا تشترط أي منفعة مالية زائدة على المبلغ الأصلي الذي يُقدمه المقترض، بل يستفيد المشتركون من المال المُجمع حسب الترتيب المتفق عليه بينهم.

كما استشهد الأزهر بحديث نبوي شريف عن النبي ﷺ يحث على القرض الحسن، ويُعتبر من وسائل تعزيز التكافل والإخاء بين الناس.

وأكد الأزهر أن وصف هذه المعاملة بالربا غير صحيح، لأن المنفعة فيها لا تأتي من المقترض بل من المشاركين الآخرين في الجمعية.

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