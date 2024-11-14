وزرة البيئة تطالب بتنفيذ اتفاق باريس خاصة فيما يتعلق بتمويل المناخ

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاءً مع شبكة العمل المناخي العالمية (CAN)، التي تعد أكبر ائتلاف لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالمناخ.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزيرة البيئة المصرية، في الشق الرئاسي لمؤتمر المناخ COP29 في باكو، أذربيجان.

اللقاء تناول سبل دعم القيادة المصرية في مفاوضات الهدف الجديد لتمويل المناخ، بهدف تحقيق توازن بين الأطراف المختلفة، مع التركيز على احتياجات الدول النامية.

وزرة البيئة تطالب بتنفيذ اتفاق باريس

أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية ضمان تنفيذ اتفاق باريس، خاصة في ما يتعلق بتوفير التمويل من الدول المتقدمة للدول النامية لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها المناخية.

كما سلطت الضوء على التحديات التي تواجه الدول النامية في الوصول إلى التمويل بسبب البيروقراطية، مؤكدة على ضرورة إيجاد آليات تمويل مرنة، مثل التمويل المختلط، وتقليل الاعتماد على القروض بفائدة عالية.

وأكدت "فؤاد" دور مصر في قيادة العمل المناخي العالمي، سواء من خلال استضافتها لمؤتمر COP27 أو من خلال الإجراءات الوطنية التي اتخذتها لتقديم نموذج حقيقي في مجال المناخ.

ودعت إلى ضرورة تغيير الحوار العالمي حول المناخ لإيجاد أرضية مشتركة بين جميع الأطراف، وتحقيق توازن بين التنمية ووفاء الدول النامية بالتزاماتها.

من جانبهم، أعرب ممثلو شبكة CAN عن دعمهم لمصر في مفاوضات تمويل المناخ، وأكدوا على أهمية التركيز على احتياجات الدول النامية وتعزيز العدالة المناخية، مع ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق تمويل كافٍ يدعم جهود العمل المناخي في الجنوب العالمي.

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