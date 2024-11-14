"العمل": اجتماع مرتقب يناير المقبل لتسهيل اعتماد شهادات الهندسة المصرية بالكويت -تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

أفاد أشرف علم الدين، الملحق العمالي في الكويت، بأنه تم التواصل مع جمعية المهندسين الكويتية بخصوص تجديد إقامة المهندسين المصريين الحاصلين على بكالوريوس هندسة من الجامعات المصرية.

يأتي ذلك في إطار تسهيل إجراءات عمل المهندسين المصريين في الكويت، حيث تم التأكيد على أنه لا مانع من تجديد الإقامة عبر مكتب الجمعية في منطقة أبو فطيرة.

اعتماد شهادات المهندسين المصريين بالكويت

فيما يخص اعتماد شهادات الهندسة المصرية، أعلن علم الدين أن استعدادات جارية لعقد اجتماع في يناير 2025 بين جمعية المهندسين الكويتية واتحاد المهندسين العرب، بهدف وضع آلية لتسهيل اعتماد شهادات المهندسين الحاصلين على بكالوريوس الهندسة من الجامعات المصرية.

الاجتماع سيركز على ضمان أن تشمل عملية اعتماد العضوية جميع كليات وأقسام الهندسة في الجامعات المصرية دون استثناء، مما يسهم في تسهيل استدامة عمل المهندسين المصريين في الكويت.

وكان محمد جبران، وزير العمل، قد تواصل مع الملحق العمالي بالكويت لتوجيهه بمتابعة هذه القضية، وذلك بعد لقاءه مع المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين المصريين.

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