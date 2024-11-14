"الخدمات الطبية" للكهرباء تعلن عن تيسيرات جديدة للحصول على الأدوية

كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، عن تيسيرات جديدة تسهم في تسهيل حصول العاملين بالقطاع على الأدوية.

يمكن الآن صرف الأدوية من أي صيدلية متعاقدة مع شركة الخدمات الطبية، بغض النظر عن موقعها الجغرافي.

أرقام شكاوى صرف الأدوية للعاملين بالكهرباء

في حال واجه أي عامل مشكلة أو رفض صيدلية صرف الأدوية، يمكنه تقديم شكوى عبر الأرقام المخصصة لذلك في مختلف القطاعات.

أرقام الشكاوى:

ديوان عام الشركة:

- رقم واتساب: 01122111662

- رقم فاكس: 0226786182

قطاع القاهرة:

- شكاوى أدوية واتساب: 01093318474

قطاع الجيزة الطبي:

- أدوية واتساب: 01063658230، 01220403703، 01013162539

قطاع الإسكندرية:

- أدوية واتساب: 01553755735

قطاع أسيوط:

- شكاوى: 01007564951

- أدوية واتساب: 01026498930

قطاع الإسماعيلية:

- أدوية واتساب: 01223423255

قطاع المنصورة:

- أدوية واتساب: 01007460284

- شكاوى: 01505402942

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